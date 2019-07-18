В Тюменской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора АО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод», сообщается в четверг на сайте Следственного комитета РФ.

Фигуранту инкриминируется часть 1 статьи 201 Уголовного кодекса РФ («Злоупотребление полномочиями»). По версии следствия, подозреваемый, вопреки законным интересам завода, заключил договор купли-продажи его имущества, чем причинил Антипинскому НПЗ ущерб на сумму более 35 млн рублей.

«В настоящее время принимаются меры для установления местонахождения подозреваемого. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, в том числе и на выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности», — говорится в релизе СК РФ.

Имя фигуранта в сообщении не уточняется.

Между тем Сбербанк сообщал, что заявил в правоохранительные органы о незаконных действиях бывшего контролирующего акционера Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова и бывшего генерального директора завода Геннадия Лисовиченко. Предприятие было должником банка и впоследствии перешло под контроль компании с его участием.

В Сбербанке прокомментировали связанное с Антипинским НПЗ уголовное дело Сбербанк назвал экс-главу Антипинского НПЗ Геннадия Лисовиченко в числе лиц, осуществлявших незаконные действия.

На днях Тверской суд Москвы заключил под стражу на два месяца председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова, подозреваемого в хищении 1,8 млрд рублей у Сбербанка. Мазуров был задержан 13 июля в столичном аэропорту Шереметьево. СМИ писали, что бизнесмен, строивший Антипинский НПЗ на кредиты Сбербанка, подозревается в растрате 600 млн долларов кредитных средств, а всего должен банку 2,9 млрд долларов. Позже уточнялось, что Мазурова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. МВД вменяет ему хищение на сумму 29 млн долларов, что по курсу ЦБ составляет порядка 1,8 млрд рублей. Мазуров входит в число акционеров Интерпромбанка и является членом его совета директоров.

По данным Сбербанка, Антипинский НПЗ в лице фактически контролировавших его на момент предоставления кредитных средств Мазурова и Лисовиченко ввел кредитную организацию и, возможно, другие банки в заблуждение относительно финансового состояния предприятия, скрыв наличие у него крупных обязательств перед третьими лицами по поручительствам, предоставленным заводом, за компании группы «Новый поток», фактически подконтрольные Мазурову. Кроме того, выявлены многочисленные факты заключения Антипинским НПЗ договоров на нерыночных условиях с аффилированными лицами — посредниками, в том числе и по экспортным контрактам, вследствие чего предприятию нанесен существенный ущерб, а денежные средства в значительных размерах выводились за рубеж, полагают в кредитной организации.

Защита обжаловала арест Мазурова по делу о хищении 29 млн долларов Об этом сообщил адвокат Тимур Хутов.

В начале июня этого года совместное предприятие с участием Сбербанка — ООО «СОКАР Энергоресурс» — получило контроль над Антипинским НПЗ: над самим заводом, расположенным в Тюмени, а также месторождениями в Оренбургской области, образующими активы группы Антипинского НПЗ. Перед этим, в мае, Сбербанк сообщил о принятом решении досрочно взыскать задолженность Антипинского НПЗ и обратить взыскание на обеспечение — 100% акций холдинговой компании Vikay Industrial Limited, контролирующей 80% акций Антипинского НПЗ.

В четверг, 18 июля, Сбербанк объявил, что Антипинский НПЗ возобновил производственный цикл под руководством генерального директора предприятия Максима Андриасова.



Тем временем арестованный бизнесмен Дмитрий Мазуров, по данным РБК, планирует реализовать право на обратный выкуп пакета акций Антипинского НПЗ.

