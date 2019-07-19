В Тюмени четыре человека осуждены за покушение на хищение у банка более чем 4,8 млн рублей под видом оформления потребительских кредитов. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Тюменской области.

Приговор в отношении двух мужчин и двух женщин вынес Ленинский районный суд Тюмени, признав их виновными в покушении на мошенничество в особо крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору.

В ходе расследования установлено, что в ноябре 2016 года злоумышленники решили похитить денежные средства Сбербанка путем оформления потребительских кредитов на третьих лиц. Злоумышленники подыскали семерых жителей Тюмени, Тобольска, Тобольского и Ярковского районов Тюменской области, изготовили им фиктивные трудовые книжки и справки о доходах и доставили потенциальных заемщиков в банк для заключения кредитных договоров на общую сумму более 4,8 млн рублей. Банк выдал два кредита на сумму свыше 1,4 млн.

В январе 2017 года один из злоумышленников был задержан, позже были установлены и его сообщники.

Суд назначил троим подсудимым наказание в виде лишения свободы на четыре года, 4,5 года и пять лет соответственно. Двое из них будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима, а третий, ранее судимый, — в колонии строгого режима.

Четвертая фигурантка получила четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, поскольку у нее на иждивении находятся двое несовершеннолетних детей.



Кроме того, суд взыскал с осужденных в пользу банка похищенную сумму — более 1,4 млн рублей — в счет возмещения ущерба.