В Кемеровской области завершено расследование в отношении бывшей сотрудницы одного из банков, обвиняемой в хищении более 2 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД России.



«Следователем ОМВД России по г. Киселевску окончено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 49-летней местной жительницы, бывшей сотрудницы одного из банков. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата»», — говорится в сообщении ведомства.

В полицию Киселевска обратился представитель службы безопасности одного из банков, который сообщил, что в ходе проведения ревизии местного офиса кредитной организации была выявлена недостача денежных средств. Полицейские провели проверку, в ходе которой установили подозреваемую в совершении данного преступления. Ею оказалась заведующая кассой. В отношении нее было возбуждено уголовное дело.

«Следствием установлено, что обвиняемая похищала из кассы купюры различного номинала и передавала их в долг своей знакомой предпринимательнице. Последняя обещала вернуть наличные в срок, но так и не сделала этого. В общей сложности сотрудница банка похитила около двух миллионов рублей», — отмечают в МВД РФ.

В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Санкции статьи обвинения предусматривает в качестве наказания до десяти лет лишения свободы.