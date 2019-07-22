Оперативно-следственная группа 18 июля провела в Центробанке выемку документов в рамках расследуемого СК уголовного дела против страховой компании «Центральное страховое общество» (ЦСО) по факту предоставления страховой компанией ЦСО в Банк России недостоверной финансовой отчетности — следствие хочет разобраться, как ЦСО в 2017 году получило от ЦБ лицензию на страхование сотрудников МВД, выиграло тендер на 13,7 млрд рублей, получив за три дня до тендера право заниматься страхованием госслужащих, а спустя несколько месяцев рухнуло из-за нарушения требований к финустойчивости и платежеспособности, об этом «Ведомостям» рассказали источники.

Ранее сообщалось, что основанием для лишения ЦСО лицензии стало выявление регулятором факта внесения руководством страховой компании в отчетные документы заведомо недостоверных сведений, тогда Главное управление собственной безопасности (ГУСБ) МВД приступило к проверке обстоятельств краха компании; летом 2018 года по итогам работы временной администрации ЦБ заподозрил бывшее руководство ЦСО и собственников в выводе активов и передал информацию в правоохранительные органы, в конце июня этого года ЦБ решил отозвать временную администрацию из компании.

По словам экспертов, есть три варианта развития событий, когда в рамках этого дела могут быть привлечены к ответственности сотрудники ЦБ: если они состояли в сговоре с сотрудником страховой компании, то здесь может наступить ответственность из-за злоупотребления должностными полномочиями, если они плюс ко всему получили за это незаконное вознаграждение, то это статья о получении взятки, если же сотрудник просто не пожелал перепроверить отчетность должным образом, то это халатность.

У следствия могут возникнуть вопросы, не было ли преступной халатности или коррупционной составляющей в действиях должностных лиц регулятора, направленных на «закрытие глаз» на недостоверную отчетность, но это может показать только расследование на предмет коррупции; вопрос еще и в том, как так получилось, что ЦСО получило лицензию в ЦБ на страхование сотрудников МВД за три дня до тендера, а потом, менее чем через полгода, лишилось лицензии и потеряло контракт с МВД, рассуждают эксперты.

Два бывших высокопоставленных сотрудника ЦБ рассказали «Ведомостям», что в их практике правоохранительные органы никогда официально не вмешивались в деятельность регулятора и не ставили ее под сомнение; вопрос тут скорее к МВД – как такая большая структура при многомиллиардном контракте могла выбрать для страхования своих сотрудников никому не известную компанию.