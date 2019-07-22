Супруг Луизы Хайруллиной, подозреваемой в хищении из банка в башкирском Салавате более 20 млн рублей, после заявления о том, что проиграл все деньги, опровергает свою причастность к преступлению. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах региона.

Ранее правоохранители сообщали, что жительница Салавата подозревается в хищении более 20 млн рублей из банка, где работала старшим кассиром. Женщина исчезла 27 мая с мужем Маратом и двумя детьми восьми и 12 лет, девочки тоже были объявлены в розыск по заявлению родных, которые не могли определить их место нахождения. В отношении подозреваемой было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата», суд заочно арестовал ее.

В Башкирии оставили под арестом подозреваемую в краже 20 млн рублей кассиршу банка Она пробудет под стражей до 2 сентября.

Их поймали спустя месяц в Казани, женщину сразу поместили в СИЗО, а ее муж отправился в Москву, где по телевидению обратился к россиянам с просьбой помочь собрать средства для покрытия ущерба банку. Он также признался, что деньги похищались в течение нескольких лет, а он их проиграл в азартные игры. Мужчина был арестован по прилету в уфимском аэропорту и помещен под домашний арест, так как проходит по делу в качестве соучастника.

«Сейчас он заявляет следствию о своей непричастности к хищению из банка, говорит, что давал показания против себя под давлением защиты супруги», — сказал собеседник агентства.

Официально следствие не распространяет информацию о ходе расследования дела.