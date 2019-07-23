Бывший министр Открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в создании преступного сообщества и мошенничестве, отказался признавать свою вину и сотрудничать со следствием, сообщил представитель СКР в ходе заседания Басманного суда Москвы.

«Вину не признали, от дачи показаний фактически отказались, со следствием не сотрудничают», — сказал представитель следствия, чьи слова приводит RNS.

В ходе заседания следствие ходатайствовало о продлении срока содержания обвиняемого под стражей на три месяца — до 25 октября, сославшись на наличие заграничных виз и возможностей повлиять на ход следствия.

В сообщении РАПСИ уточняется, что Басманный суд Москвы отклонил ходатайство адвоката Абызова об участии обвиняемого в процессе не из судебной клетки. Защитник просил суд учесть практику Европейского суда по правам человека, выпустив его доверителя на время рассмотрения ходатайства, но судья Артур Карпов отметил, что «суд не находит поводов для удовлетворения ходатайства защиты». Между тем РАПСИ напоминает, что в июне председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев и председатель Московского городского суда Ольга Егорова поддержали отмену унижающих достоинство человека клеток (прим. Банки.ру).



Абызов на допросе в СИЗО вновь не признал себя виновным Бывший министр предоставил следствию доказательства своей невиновности.

Следственный комитет 27 марта предъявил Абызову обвинение в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года Абызов не только занимал должность министра, но и, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество.

По данным СК, совместно с сообщниками он похитил 4 млрд рублей, принадлежащие Сибирской энергетической компании и «Региональным электрическим сетям». Похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж.

Абызова арестовали в конце марта, в мае ему продлили содержание под стражей до 25 июля.