За первые шесть месяцев 2019 года троянцами, крадущими пароли, было атаковано более 100 тыс. российских пользователей, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского». Наиболее широко распространенной программой стала AZORult.
Такое программное обеспечение умеет извлекать напрямую из браузеров логины и пароли к различным аккаунтам, сохраненные данные платежных карт и содержимое форм для автозаполнения. Также существуют зловреды, которые способны красть файлы, хранящиеся непосредственно на устройстве.
В первом полугодии 2019 года такие троянцы пытались проникнуть на устройства пользователей в Индии, Бразилии, Германии и США.
Компьютеры и смартфоны давно стали основной целью хакеров при попытке кражи денежных средств и персональных данных россиян. Частые смены паролей, отдельные банковские карты для покупок в Интернете, установка только официальных приложений, а также правило не кликать по подозрительным ссылкам могут существенно снизить успешность киберпреступников, говорят опрошенные РИА Новости эксперты.