Европейский суд по правам человека признал неприемлемой жалобу, поданную бывшим полковником МВД Дмитрием Захарченко в связи с изъятием его имущества в рамках дела о коррупции. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на документ, опубликованный в базе данных ЕСПЧ.

О подаче жалобы сообщил в октябре адвокат Александр Горбатенко. Помимо Захарченко в Страсбургский суд обратились также его родственники и знакомые, чье имущество было обращено в доход государства.

Ранее Верховный суд РФ отказался передать для рассмотрения на судебном заседании кассационную жалобу защитников полковника. Мосгорсуд также отклонил восемь жалоб на изъятие имущества и отказался передать решение на пересмотр в президиум. Заявителями жалоб в числе прочих была гражданская жена полковника Анастасия Пестрикова и его отец Виктор Захарченко.

Изъятые у Дмитрия Захарченко 9 млрд рублей перечислены в бюджет В 2016 году Захарченко, используя служебное положение, воспрепятствовал следствию и предупредил свою знакомую, сотрудницу Нота-Банка, о предстоящем обыске по уголовному делу о мошенничестве, организовав вывоз всех документов и оргтехники, чтобы предотвратить их изъятие.

Захарченко был задержан и арестован в сентябре 2016 года. Общественный резонанс уголовное дело в отношении него получило после того, как правоохранительные органы обнаружили в квартире его сестры почти 9 млрд рублей. Происхождение денежных средств Захарченко объяснить отказался. «Правду вы обязательно узнаете! Не сейчас, но узнаете», — говорил о деньгах экс-полковник.

В июне Пресненский районный суд Москвы приговорил бывшего высокопоставленного полицейского к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117 млн рублей. Он был признан виновным по делу о получении взятки на общую сумму около 3 млн рублей и воспрепятствовании предварительному расследованию. По эпизоду получения взятки в размере 30 млн рублей подсудимый был оправдан.



Свою вину в инкриминируемых преступлениях бывший сотрудник МВД не признал.