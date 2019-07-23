В Челябинской области коллекторское агентство наказано штрафом в 200 тыс. рублей за нарушение закона при взыскании просроченной задолженности, сообщается на сайте Федеральной службы судебных приставов.

Решение о привлечении ООО «Сибирь Консалтинг Групп» к административной ответственности и назначении штрафа в 200 тыс. рублей вынес Арбитражный суд Челябинской области по результатам рассмотрения административного протокола, составленного в областном управлении ФССП России.

В декабре 2018 года в отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Челябинской области поступило письмо жительницы села Тюбук, в котором она жаловалась на действия коллекторского агентства «Могучая кучка» в интересах МФО «Лайм-Займ». По ее словам, в социальной сети и мессенджере некий гражданин требует денег, угрожает, оскорбляет ее и друзей, пишет от ее имени в социальных сетях.

Судебными приставами в ходе проверки было установлено, что женщина брала кредит в размере 10 тыс. рублей в ООО «Лайм-Займ», вовремя вернуть заем не смогла, в связи с чем кредитор на основании агентского договора поручил ООО «Сибирь Консалтинг Групп», зарегистрированному в Новосибирске и включенному в государственный реестр взыскателей долгов в декабре 2017 года, взыскать задолженность с жительницы села Тюбук. В ООО «СКГ» в ответ на запрос утверждали, что телефон, с которого осуществлялись звонки, им не принадлежит, взаимодействие с должницей, ее друзьями и родственниками в социальных сетях они не осуществляли, общались с ней исключительно путем телефонных переговоров и текстовых сообщений с зарегистрированного за ООО телефонного номера.

Между тем судебными приставами было установлено, что страница пользователя, с которой отправлялись оскорбительные тексты с приложением фотографий, была зарегистрирована с IP-адреса, принадлежащего именно ООО «СКГ».

«В действиях ООО «СКГ» судебными приставами был установлен ряд нарушений: должнику не были сообщены сведения о наименовании кредитора, о лице, действующем от его имени, о наличии просроченной задолженности, о номере контактного телефона кредитора. Кроме того, ООО «СКГ» при осуществлении деятельности, направленной на возврат просроченной задолженности, допустило психологическое давление на должника, использование иных действий, унижающих честь и достоинство должника, его родных и друзей», — подчеркивают приставы.

Действия ООО «Сибирь Консалтинг Групп» были квалифицированы как грубое административное правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 14.57 КоАП («Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности»). В отношении организации был составлен протокол об административном правонарушении, рассмотрев который Арбитражный суд Челябинской области признал ООО «СКГ» виновным и назначил штраф в размере 200 тыс. рублей.



Организация признала вину, сообщив, что сотрудник — автор оскорбительных сообщений уволен. Кроме того, организацией разработана программа для направления согласованных текстовых сообщений исключительно по телефону, переписка в соцсетях запрещена.