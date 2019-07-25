В банковском секторе Московского региона во II квартале 2019 года выявлено 4 294 денежных знака Банка России, имеющих признаки подделки. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ЦБ РФ по Центральному федеральному округу.

Подавляющее большинство фальшивок — банкноты номиналом 5 тыс. рублей: их обнаружено 3 130 штук. Также в апреле — июне текущего года в Москве и Московской области выявлялись поддельные банкноты других крупных номиналов: поддельные банкноты в 2 тыс. рублей — 342 штуки, тысячерублевые фальшивки — 731 штука.

Банкноты прочих номиналов среди подделок встречаются гораздо реже. Выявлено 17 подделок номиналом 500 рублей и 59 фальшивых банкнот номиналом 100 рублей. Во II квартале обнаруживались и фальшивые 200 рублей, и 50 рублей: по одной банкноте.

Также в отчетный трехмесячный период в банковском секторе Московского региона обнаружен 401 поддельный денежный знак иностранных государств. Чаще всего банковским экспертам встречались фальшивые доллары США — 236 штук, поддельные евро обнаруживались реже (161 штука). Кроме того, были выявлены поддельные китайские юани (три банкноты) и британские фунты стерлингов (одна банкнота).



Регионами Центрального федерального округа, помимо Московского, с наиболее часто выявлявшимися в апреле — июне 2019 года фальшивыми банкнотами Банка России стали Воронежская область (138 штук), Тверская область (138 купюр) и Тульская область (95 поддельных дензнаков).