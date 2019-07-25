Московский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Владимира Портнова, Ильи Везовских и Руслана Сидоренко, признанных виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Подсудимые занимались хищением автомобилей путем заключения на основании подложных документов от имени подконтрольных юридических лиц договоров лизинга, исполнять которые не имели намерения и возможности, следует из сегодняшнего материала газеты «Санкт-Петербургские ведомости» .

Как установил суд, Портнов и его сообщник Ботов (осужденный Московским районным судом Петербурга 23 января 2019 года) разработали преступный план по хищению автотранспортных средств посредством заключения и неисполнения договоров лизинга. Для реализации они привлекли Везовских и Сидоренко.

Везовских принимал участие в составлении актов приема-передачи транспортных средств и их паспортов, а также договоров купли-продажи. Сидоренко выступал в качестве учредителя и генерального директора подконтрольного Портнову и Ботову ООО «Веста». При заключении договоров лизинга он осуществлял технический контроль за автотранспортными средствами, по указанию Ботова перегонял их к местам продажи. Кроме того, Сидоренко осуществлял демонтаж установленных на полученных автотранспортных средствах GPS-маяков слежения.

В период с 20 октября по 22 декабря 2014 года фигурантами было заключено 30 договоров лизинга различных автотранспортных средств. Лизинговые платежи за них они не выплатили, автомобили собственнику не возвратили, а распорядились ими по своему усмотрению.

Аналогичным образом в период с 15 мая по 19 августа 2015 года фигуранты получили в свое владение еще 13 автомобилей, причинив своими действиями компании «Сбербанк Лизинг» ущерб в сумме более 15 млн рублей.

Фигуранты вину признали.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, суд приговорил Портнова, Везовских и Сидоренко к семи, 4,5 и пяти годам лишения свободы соответственно в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск представителя потерпевшей компании признан по праву, оставлен на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства.

