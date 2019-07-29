Правоохранительные органы на прошлой неделе задержали вице-президента по НПФ управляющей компании «МКБ-Капитал», члена совета директоров НПФ «Согласие», члена совета саморегулируемой организации (СРО) «Ассоциация НПФ» (АНПФ) Андрея Неверова. Об этом «Коммерсанту» рассказали два контрагента НПФ и два сотрудника конкурирующих фондов. Слышали о задержании сотрудник Пенсионного фонда России (ПФР) и владелец одного из пенсионных брокеров, работавших с «Согласием».

В пресс-службе НПФ «Согласие» заявили, что «согласно закону о тайне следствия, никто из сотрудников фонда, так или иначе знакомых с описанной выше ситуацией и теми или иными процессуальными действиями правоохранителей, не вправе давать комментарии».

По информации источников издания среди топ-менеджмента разных частных фондов, пенсионных агентов и других контрагентов НПФ, задержанию Неверова предшествовали действия правоохранительных органов в отношении пенсионных брокеров, с которыми работал НПФ «Согласие». В частности, в сферу внимания попал брокер «Первый пенсионный администратор». Как рассказывают источники, вопросы к брокерам возникли из-за предположительной массовой сдачи в ПФР фальсифицированных документов на перевод пенсионных накоплений граждан.

Как рассказывают несколько собеседников издания, вопрос о пенсионных агентах в начале лета поднимался «на самом высоком уровне». С учетом правовой неурегулированности даже ставился вопрос, нужны ли они вообще. Также на работу пенсионных брокеров просили обратить внимание правоохранительные органы. АНПФ предлагала законодательно закрепить правовой статус агента и «его ответственность» с тем, чтобы «разделить ответственность между» ним и НПФ. Это снова стало актуальным после активизации переходной кампании к середине года. Возросла передача заявлений через Единый портал госуслуг (ЕПГУ), указывают топ-менеджеры двух фондов.

По словам управляющего директора агентства «Эксперт РА» Павла Митрофанова, если пенсионные брокеры востребованы как со стороны НПФ, так и со стороны их клиентов, то такие посредники нужны, если они показывают свою эффективность. Однако, по его словам, контакт продавца-посредника с клиентом упирается в вопрос этики, который может быть решен законодательным описанием функционала и ответственности продавца финансовых услуг. Отсюда, отмечает эксперт, вытекает и необходимость «определенных форм допуска» к этому рынку, чтобы «отсеивать недобросовестные практики».