Мосгорсуд признал законным арест основателя нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрия Мазурова, обвиняемого в хищении 29 млн долларов (1,8 млрд рублей) у Сбербанка, передает корреспондент ТАСС из зала суда.



«Постановление Басманного суда Москвы в отношении Мазурова оставить без изменения, жалобу защиты — без удовлетворения», — огласила решение судья.

Тверской суд 15 июля арестовал Мазурова на срок до 12 сентября. Защита была категорически не согласна с решением суда.

Ранее сообщалось, что арестованный бизнесмен Дмитрий Мазуров планирует реализовать право на обратный выкуп пакета акций Антипинского НПЗ.