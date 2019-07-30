Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге ищут подозреваемого в нападении с топором на сотрудников финансовой организации. В результате произошедшего два человека госпитализированы с различными травмами, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.



Инцидент произошел во вторник в одном из офисных помещений бизнес-центра на площади Конституции.

«По предварительным данным, мужчина пришел в офис одного из финансовых учреждений, выразив недовольство качеством предоставленных ему услуг. В результате конфликта предметом, похожим на топор, злоумышленник нанес телесные повреждения двум сотрудникам указанной организации. Пострадавшие с различными травмами госпитализированы», — говорится в сообщении.

В настоящее время личность нападавшего установлена, ведется его розыск. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.