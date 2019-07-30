Басманный районный суд Москвы 29 июля продлил до 1 ноября арест председателя правления Тольяттихимбанка Александра Попова, сообщил РАПСИ старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета (СК) РФ Михаил Туманов.

Попов был арестован 31 мая в аэропорту Внуково, откуда собирался вылететь в Тбилиси. Его подозревают в причастности к созданию организованной преступной группы, мошенничеству и неуплате 320 млн рублей налогов. Другие обвиняемые — совладельцы химкомбината «Тольяттиазот» Владимир и Сергей Махлаи, экс-гендиректор завода Евгений Королев, владелец швейцарской компании Ameropa AG Андреас Циви и директор Nitrochem Distribution AG Беат Рупрехт. Гражданин США Сергей Махлай является единоличным владельцем 100% акций Тольяттихимбанка.

Согласно постановлению Следственного комитета РФ о возбуждении уголовного дела от 16 мая, участники преступной организации, действуя в форме структурированной организованной группы под руководством Владимира Махлая, в период 2005—2013 годов совершили несколько тяжких преступлений в сфере экономической деятельности против государства, против собственности ОАО «Тольяттиазот» и других юридических и физических лиц. Для совершения и сокрытия преступлений преступное сообщество активно вовлекало в свою деятельность сотрудников подконтрольных им компаний, а также использовало подставные фирмы, зарегистрированные в различных офшорных юрисдикциях.

Напомним, что Комсомольский районный суд Тольятти 5 июля заочно приговорил к реальным тюремным срокам находящихся за рубежом Владимира и Сергея Махлаев, Королева, Циви и Рупрехта по уголовному делу, возбужденному в конце 2012 года. Они были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), которое нанесло ущерб в 85 млрд «Тольяттиазоту» и его акционерам. В ходе рассмотрения дела обвинению удалось доказать, что в период с 2008 по 2011 год на предприятии была создана схема, при которой компания экспортировала продукцию (аммиак и карбамид) по заниженным ценам аффилированным с мажоритарными акционерами швейцарским компаниям Nitrochem Distribution и Ameropa, принадлежащим Андреасу Циви.

На судебном процессе по делу о мошенничестве стало известно, что именно Попов руководил реализацией незаконных финансовых схем, которые позволяли выводить средства «Тольяттиазота» на заграничные счета офшорных компаний, а также обеспечил функционирование черной кассы, откуда прошедшие процедуры легализации и обналичивания деньги направлялись в том числе на коррупционные цели. Таким образом, действия Попова, как считает следствие, позволяли организованной группе не только совершать преступления, но и скрывать их.

Также было установлено, что именно Попов руководил схемой незаконного вывода активов с «Тольяттиазота». Под его контролем в период с 2005 по 2010 год были проведены несколько сотен сделок, в результате чего завод лишился агрегата аммиака N7, который перешел в собственность контролируемого Андреасом Циви ООО «Томет». Реальная рыночная стоимость сооружений вместе со всем оборудованием составляла 10 млрд рублей. «Томет» же получил имущество «Тольяттиазота» всего за 100 млн рублей. В 2010 году «Тольяттиазот» потерял еще и производство метанола: установка мощностью 450 тыс. тонн в год вместе с земельным участком была незаконно продана тому же «Томету» за 132 млн рублей. Ущерб предприятию от этой сделки превысил 200 млн рублей.

Во время рассмотрения ходатайства об аресте Попова в Басманном суде представитель СК РФ отметил, что тот «приобрел паспорт Доминиканской Республики, обладает значительными финансовыми средствами, пользуется финансовой поддержкой разыскиваемых членов преступного сообщества и намеревался скрыться от органов следствия».



Находясь в СИЗО, Попов пошел на активное сотрудничество со следствием и начал давать признательные показания, касающиеся структуры преступного сообщества и распределения функций внутри него.