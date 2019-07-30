Сотрудниками МВД России пресечена деятельность преступного сообщества, участники которого подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств, сообщает пресс-служба МВД России.

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Воронежской области пресечена деятельность преступного сообщества, участники которого подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что в организованную группу входило более 20 человек. Злоумышленники с 2010 года без лицензии осуществляли финансовые операции на территории шести субъектов Российской Федерации: Воронежской, Липецкой, Самарской, Ростовской, Московской областей и Краснодарского края. Они предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств за вознаграждение в размере 2,8% от суммы.

По имеющейся информации, доход от противоправной деятельности превысил 220 млн рублей.

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 210 («Участие в преступном сообществе») и части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности.