Мосгорсуд подтвердил законность продления до 30 сентября срока ареста владельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду Магомедову, обвиняемым в создании преступного сообщества, мошенничестве и растрате в особо крупном размере, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.



«Постановление Московского городского суда о продлении в отношении Магомедовых меры пресечения в виде заключения под стражу оставлено без изменения», — сказал собеседник агентства.

Также под арестом останется еще один фигурант дела — экс-глава строительной компании «Интекс» Артур Максидов.

Магомедовы обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), частью 4 статьи 160 («Присвоение или растрата в особо крупном размере»), частью 1 статьи 210 («Организация преступного сообщества») УК РФ. Помимо этого, Магомеду Магомедову вменяется незаконное хранение оружия (часть 2 статьи 222 УК РФ). Максидову предъявлено обвинение по части 4 статьи 159, части 3 статьи 210 УК РФ.

По данным следствия, обвиняемые причастны к организации преступного сообщества, в результате противоправной деятельности которого из государственного бюджета были похищены денежные средства на общую сумму порядка 2,5 млрд рублей, часть из которых находится за пределами РФ. Еще два фигуранта дела, скрывающиеся от следствия в ОАЭ, объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

Сами фигуранты дела свою вину в инкриминируемых преступлениях не признают.