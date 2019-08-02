Сотрудники Генпрокуратуры начали проверку негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Будущее», рассказали источники Reuters.

Также прокуратура Иркутской области в пятницу утром сообщила, что проверка НПФ «Будущее» выявила «факты неправомерного перевода денежных средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации в этот фонд». Местная полиция возбудила пять уголовных дел в отношении неустановленных лиц из-за подделки документов, указано в сообщении.

НПФ «Будущее» входит в одноименную финансовую группу. До августа 2018 года ее контролировала семья бизнесмена Бориса Минца, а после — компания Riverstretch Trading & Investments (RT&I). Также в группу входят еще три пенсионных фонда: НПФ «Телеком-Союз», НПФ «Социальное развитие» и НПФ «Образование».