Мошенники списали с банковской карты жителя Москвы 3,5 млн рублей, позвонив ему с номера банка и представившись его сотрудниками. Об этом он рассказал Рен ТВ .



«У меня номер клиентской службы банка записан на телефоне. У меня не возникло подозрений», — пояснил мужчина.



Мошенники заявили, что в Самаре с карты москвича неизвестные списали 50 тыс. рублей. В связи с этим они попросили перевести оставшиеся на карте деньги на резервный счет. «Пятьдесят тысяч заблокировали, а чтобы они дальше не прошли, муж должен совершить определенные действия с входом в личный кабинет», — пояснила супруга потерпевшего.

Она добавила, что «сотрудники банка» обратились к ее мужу по имени и отчеству и знали последние цифры номера карты. В какой-то момент мужчина все-таки стал подозревать что-то неладное, однако мошенники убедили его, что повода для беспокойства нет.

Телефонные мошенники приглашают в банк У привычной схемы со звонками подставных банковских сотрудников, сообщающих клиенту о несанкционированной операции по счету, появился новый вариант. Мошенники зовут приехать в отделение банка. Зачем?

«Я говорю: «Если бы вы звонили с другого телефона, то я подумал бы, что вы мошенник». А он акцентировал мое внимание: «Вы можете проверить этот номер телефона, он указан у вас на карте», — рассказал мужчина журналистам.

Аферисты убедили мужчину произнести голосовому оператору четыре пароля, которые прислали ему на телефон. «Далее он сказал, что должен прийти еще один код. Для разблокировки суммы. Этот код мы ждали часа полтора. Как я понимаю, в это время у меня деньги списывались», — сказал москвич. По его словам, за час в разные регионы страны списалось по 100 тыс. рублей.

В самом банке признали, что операции были «максимально подозрительными», однако их не заблокировали.

«Если у них есть служба безопасности, то она должна была обратить на это внимание. Я так понимаю, что она была в сговоре с этими мошенниками, другого варианта нет», — считает мужчина.

По факту происшествия проводится проверка. Устанавливаются личности подозреваемых.