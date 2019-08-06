Федеральная служба судебных приставов (ФССП) оштрафовала микрофинансовую компанию «Конга» на 200 тыс. рублей за ненадлежащее общение с должником. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

«Гражданин обратился в УФССП России по Республике Башкортостан с заявлением о нарушении его прав и интересов со стороны микрофинансовой организации «Конга». Мужчина, взяв кредит, не смог вовремя погасить задолженность, после чего на его телефон стали поступить оскорбляющие честь и достоинство сообщения от представителя организации», — говорится в сообщении.

В ходе проверки, проведенной работниками УФССП России по Республике Башкортостан, было установлено нарушение федерального закона от 3 июля 2016 года № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». В связи с выявленным нарушением в отношении организации был составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ. Суд вынес решение о назначении штрафа.