Суд рассмотрит уголовное дело в отношении восьми участников преступного сообщества и 16 исполнителей преступлений, обвиняемых в подделке денежных знаков. Об этом сообщается в пресс-релизе Генпрокуратуры.

Как выяснило следствие, в конце 2016 года в Москве двое граждан создали преступное сообщество, состоящее из шести функционально обособленных групп, действовавших на территории Волгоградской, Самарской, Тюменской областей, Пермского края, республик Татарстан, Крым и города Севастополь, и наладили изготовление и сбыт поддельных банкнот достоинством 1 000 и 5 000 рублей. Сообщники хранили поддельные купюры в арендованных квартирах, автомашинах, получая прибыль в процентах от суммы подлинных денег, вырученных от реализации фальсификата на рынках, вокзалах, автозаправках и в других местах. Всего соучастниками было совершено 125 эпизодов сбыта фальшивых банковских билетов.

В ходе обыска жилища одного из соучастников преступной организации были изъяты подготовленные к сбыту фальшивые купюры на общую сумму 4,7 млн рублей, а также заготовки для производства подделок на сумму около 50 млн рублей.

Пять соучастников преступления в ходе следствия заключили соглашения о сотрудничестве.