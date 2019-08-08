Неизвестный украл в кассе публичной акционерной компании более 1,3 млн рублей под предлогом передачи инкассаторам, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.



Как рассказал полицейским представитель службы безопасности компании, неизвестный имел доступ к кассе и под предлогом передачи инкассаторам забрал 1,312 млн рублей и скрылся с ними.

Причем пропажу заметили спустя месяц — как предполагает служба безопасности компании, преступление произошло не позднее 3 июля.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).