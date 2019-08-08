В Томской области завершено расследование и направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности в отношении организованной группы лиц, организатором которой являлся действующий адвокат. За семь лет участники группы обналичили 700 млн рублей. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Томской области.

Фигурантам дела инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных пунктами «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) и частью 2 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

«По версии следствия, в 2011 году адвокат коллегии адвокатов Томской области создал организованную преступную группу в целях совместного совершения тяжкого преступления, связанного с осуществлением на территории Красноярского края, Томской и Новосибирской областей незаконной банковской деятельности без регистрации или специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение обязательно, с извлечением дохода в особо крупном размере. Каждый из участников организованной преступной группы был осведомлен о роде деятельности группы, выполнял отведенную ему роль в осуществлении незаконной банковской деятельности и исполнял непосредственные указания руководителя организованной группы», — говорится в сообщении ведомства.

Преступная деятельность организованной группы была пресечена в 2018 году. Следственное управление Следственного комитета РФ по Томской области возбудило уголовное дело, фигурантами которого стали восемь человек. В ходе следствия выяснилось, что за семь лет они успели обналичить более 700 млн рублей.

В процессе расследования было допрошено несколько десятков свидетелей, проведено около 20 экспертиз (бухгалтерские, фоноскопические, налоговые, экономические). Установлено имущество обвиняемых, на которое наложен арест на сумму около 30 млн рублей. Объем материалов дела составил более 50 томов.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — отмечается в сообщении.

