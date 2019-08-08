Суд рассмотрит дело о присвоении бывшим руководителем отделения страховой компании страховых премий на сумму более 1,8 млн рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе МВД России.

Подозреваемой предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).

«Следствием установлено, что обвиняемая в период с 2014 по 2016 год неправомерно присвоила страховые премии в размере более 1,8 млн рублей, уплаченные физическими лицами по заключенным договорам страхования и подлежавшие перечислению на счет организации», — говорится в сообщении.

Санкции инкриминируемой статьи предусматривают в качестве наказания до десяти лет лишения свободы.