Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы отклонил жалобу супруга бывшего президента Внешпромбанка Ларисы Маркус Лазаря Маркуса на утвержденное положение проведения торгов по продаже его 11 земельных участков и жилого помещения, говорится в материалах суда. Начальная цена участков составляет от 308 тыс. до 4,8 млн рублей, жилое помещение в Московской области выставлено на торги за 27 млн рублей.

Должник, признанный ранее банкротом, обжаловал в апелляции определение столичного арбитража от 7 июня.

Земельные участки мужа экс-главы Внешпромбанка Маркус выставлены на торги Начальная цена участков составляет от 308 тыс. до 4,8 млн рублей, жилое помещение в Московской области выставлено на торги за 27 млн рублей.

Арбитраж Москвы в мае продлил на шесть месяцев процедуру реализации имущества Маркуса. Соответствующее ходатайство было подано в суд финансовым управляющим имуществом должника Александром Крыловым. По его словам, не завершены все необходимые мероприятия, предусмотренные нормами закона «О несостоятельности (банкротстве)». Требования о предоставлении сведений, необходимых для анализа финансового состояния должника, не исполнены. Кроме того, ему не передано имущество, принадлежащее должнику, сообщил Крылов.

Столичный арбитраж 23 мая 2018 года ввел в отношении Маркуса процедуру реализации имущества гражданина. Заявление о банкротстве было направлено в суд банком ВТБ 24 из-за долга перед ним в размере более 319 млн рублей.