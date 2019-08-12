Басманный суд Москвы на три месяца продлил срок ареста экс-директора столичного филиала банка «Югра» Нины Черновой, которая является фигурантом уголовного дела в отношении бывшего главного акционера банка Алексея Хотина, обвиняемого в хищении 7,5 млрд рублей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда. Чернова была арестована 15 июня.

«Ходатайство следствия удовлетворить, продлить срок содержания под стражей обвиняемой Черновой до 14 ноября», — огласила постановление судья Наталья Дударь.

Следователь обосновал свое ходатайство тем, что Чернова после возбуждения уголовного дела в отношении ее соучастников пыталась скрыться. По мнению адвокатов, объективных оснований для продления срока ареста нет, а вменяемое ей преступление по статье «Присвоение или растрата» относится к сфере предпринимательской деятельности.

​Суд отправил в СИЗО экс-директора филиала банка «Югра» в Москве Нина Чернова проведет под стражей два месяца.

Уголовное дело по факту хищения 7,5 млрд рублей у банка «Югра» было возбуждено в январе 2019 года. Ранее суд отправил под домашний арест Хотина, бывшего президента банка Алексея Нефедова и бывшего председателя правления Дмитрия Шиляева. Вину никто не признает. Срок предварительного следствия установлен до 18 декабря.