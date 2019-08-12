Ленинский районный суд Екатеринбурга в понедельник вынес приговор в отношении двух организаторов финансовой пирамиды за обман 160 вкладчиков на 63,5 млн рублей, сообщает прокуратура Свердловской области.

«Суд назначил Игорю Бутакову наказание в виде лишения свободы на срок четыре года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, Игорю Грехову — три года шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу», — говорится в сообщении.

Мужчины признаны виновными в мошенничестве. По версии следствия, злоумышленники похищали средства в период с октября 2012 по сентябрь 2014 года. Они привлекали деньги населения по принципу финансовой пирамиды в активы возглавляемых ими в разное время ООО «Русская финансовая компания», кредитного потребительского кооператива граждан (КПКГ) «Сбережения», ООО «Клуб успешных людей».

Бутаков и Грехов создавали у потерпевших ложное впечатление выгодности вложения денег в активы их предприятий. Обвиняемые оформляли договоры займа, предусматривавшие очень высокие доходы в виде процентов, доходивших до 42% годовых. Потерпевшим, у которых отсутствовали личные сбережения, обвиняемые предлагали обратиться в банки для получения денег в кредит с последующей передачей их организации, мотивируя людей материальным вознаграждением в виде возвращения части полученных кредитных средств.

Следствие считает, что большую часть поступавших от населения денег Бутаков и Грехов похищали, часть — вынужденно направляли на незначительное материальное стимулирование заемщиков, а также для оплаты рекламы и прочих расходов, возникающих в процессе совершения преступления.

