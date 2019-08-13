Число преступлений, совершаемых с использованием пластиковых карт, выросло в два раза в первом полугодии этого года. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной на интернет-канале «Эфир».

«В прошедшем полугодии резко, более чем в два раза, увеличилось число преступлений, которые совершаются с использованием пластиковых (расчетных) карт (с 6 тыс. до 14 тыс.). Также растет число преступлений с использованием компьютерной техники (с 8 тыс. до 10 тыс.). Но лидерами антирейтинга являются средства мобильной связи (рост с 27 тыс. до 46 тыс.) и Интернет — с 50 тыс. до 70 тыс. преступлений», — сказал Куренной.

Эксперты: половина банковских цифровых проектов уязвима для хакеров Об этом пишут аналитики Positive Technologies в своем отчете.

Он пояснил, что основная часть преступлений, совершаемых хакерами на сегодняшний день, связана с хищением денег, также в Сети часто ущемляются права граждан, связанные с их персональными данными.

По словам Куренного, современный хакер перестал быть IT-профессионалом.

«Это скорее юноши до 30—35 лет, не всегда имеющие высокую техническую квалификацию. Раньше хакер был просто очень квалифицированный программист, дальше их стали называть взломщиками. Сейчас большинство киберпреступников могут взять на каком-то форуме и купить какие-то программы, скрипты, устройства. Это вопрос скорее технический, чем интеллектуальный», — рассказал он.