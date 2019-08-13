В Кемерово окончено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя, которому инкриминируется совершение восьми преступлений, предусмотренных частями 2 и 4 статьи 159.5 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество в сфере страхования»). Об этом сообщается на сайте МВД.

Следствием установлено, что обвиняемый являлся активным участником организованной группы, занимавшейся мошенничеством в сфере автострахования. Вместе с двумя подельниками, среди которых был и начальник службы безопасности местного филиала страховой компании, он подыскивал лиц, инсценировавших ДТП с участием дорогих иномарок, на которых заблаговременно были установлены поврежденные элементы, и подготавливал фиктивные документы на возмещение по страховым случаям.

По такой схеме участники группы похитили в общей сложности около 5,3 млн рублей.

После того как противоправная деятельность фигурантов была пресечена, один из задержанных заключил досудебное соглашение, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. На время следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



«В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. С целью обеспечения гражданских исков на возмещение причиненного ущерба на имущество фигурантов наложен арест. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве наказания до десяти лет лишения свободы», — говорится в релизе правоохранителей.

