Полицейские задержали в Твери подозреваемого в неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается в среду на сайте МВД.

По имеющейся у правоохранителей информации, злоумышленник под видом кредитной организации, не имея соответствующей регистрации и лицензии и используя расчетные счета подконтрольных фирм-однодневок, осуществлял незаконные банковские операции по переводу безналичных денежных средств, направленные на их обналичивание. Сумма дохода, полученного от незаконной банковской деятельности, превысила 4,5 млн рублей.



Возбуждено уголовное дело по статьям 172 и 187 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность» и «Неправомерный оборот средств платежей» соответственно). Предварительное расследование уголовного дела продолжается.