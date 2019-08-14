Судебные приставы выявили нарушения в работе ООО «Региональная служба взыскания», которое оказывало психологическое давление на должницу. Такая информация Управления ФССП России по Кемеровской области приводится на главном сайте Федеральной службы судебных приставов.

Как уточняется, ООО «Региональная служба взыскания» включено в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, зарегистрировано в Москве.

В отдел областного УФССП по ведению государственного реестра и контролю за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, поступило обращение от кемеровчанки. Женщина заключила договор займа с ООО «МФК «Быстроденьги», которое уступило права ООО «РСВ», в связи с чем служба взыскания осуществляла с ней взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, посредством телефонных переговоров, направления текстовых и голосовых сообщений, а также почтовых отправлений.

В ходе рассмотрения обращения сотрудниками УФССП России по Кемеровской области было установлено, что почтовые отправления в адрес женщины содержали требование не покидать свой населенный пункт. В одном из сообщений в адрес должницы содержалось указание на совершение ею мошеннических действий, также в адрес должницы был направлен образец заявления о преступлении в правоохранительные органы. Данные действия имели своей целью оказать психологическое давление на должницу, говорится в сообщении ФССП.



По результатам рассмотрения судом дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.57 КоАП РФ («Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности»), ООО «Региональная служба взыскания» было признано виновным. Организации назначено наказание в виде административного штрафа в доход государства в размере 100 тыс. рублей.