Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство о заочном заключении под стражу бывшего директора дагестанского филиала Россельхозбанка Гитиномагомеда Гаджимагомедова по делу о превышении должностных полномочий. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании Гаджимагомедову меры пресечения в виде содержания под стражей заочно», — сказали в суде.

Мера пресечения вступит в силу с момента задержания Гаджимагомедова российскими правоохранительными органами.

Россельхозбанк выявил ущерб на 212 млн рублей от деятельности бывшего руководства Дагестанского филиала.