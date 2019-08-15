В Москве направлено в суд уголовное дело в отношении сотрудников банка, обвиняемых в хищении 700 млн рублей. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Обвинительное заключение утверждено в отношении Станислава Маркеева, Оксаны Ивановой и Игоря Леонова. Они обвиняются по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы с использованием служебного положения).

Как полагает следствие, фактический владелец ЗАО «М Банк» (Мосстройэкономбанк, лицензия отозвана летом 2015 года, собственником считался Анатолий Мотылев. — Прим. Банки.ру) с целью хищения имущества данного кредитного учреждения в 2014 году создал и возглавил организованную группу, в состав которой вовлек Леонова, Иванову, Маркеева и других лиц.

По указанию лидера организованной группы введенные в заблуждение сотрудники М Банка выдали подконтрольному злоумышленникам ООО «Брокерские депозитарные услуги» кредит в сумме 700 млн рублей. Средства предназначались для приобретения высоколиквидных ценных бумаг.

Однако в действительности денежные средства по фиктивным документам были перечислены на счет фирмы-однодневки, обналичены и похищены соучастниками. В результате М Банку причинен ущерб в особо крупном размере.

Содеянное повлекло банкротство кредитной организации и отзыв у нее лицензии на осуществление банковских операций.

Обвиняемым Маркееву, Ивановой и Леонову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Гагаринский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Иные соучастники, скрывшиеся от следствия, объявлены в розыск. Расследование в отношении них продолжается.