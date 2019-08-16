Скрывающийся в Лондоне от российских правоохранителей бывший замминистра сельского хозяйства Алексей Бажанов, фигурант дела «Росагролизинга», обратился из Лондона в Следственный комитет с заявлением о преступлении, обвинив в рейдерском захвате своего бизнеса по производству растительного масла бизнесмена Аркадия Фосмана и экс-начальника управления «К» ФСБ Виктора Воронина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на имеющуюся в распоряжении копию заявления.

Аналогичные обращения Бажанов отправил в ФСБ, Генпрокуратуру и администрацию президента. Также он заявил в Скотленд-Ярд об угрозах.

Как указал в заявлениях Бажанов, обратиться в правоохранительные органы он решил после арестов руководителей силовых структур, среди которых оказались генерал Денис Сугробов из ГУЭБиПК МВД и бывшие подчиненные Воронина — Дмитрий Фролов и Кирилл Черкалин, возглавлявшие в разное время банковский отдел управления «К» ФСБ. Сам Воронин покинул должность начальника управления «К» ФСБ в 2016 году после серии операций управления собственной безопасности ФСБ в отношении сотрудников службы экономической безопасности, напоминает РБК.

Основатель торгового дома «Маслопродукт» Алексей Бажанов занимал пост замминистра сельского хозяйства в 2009—2010 годах. Весной 2013 года он был арестован по обвинению в хищении более чем 1 млрд рублей у «Росагролизинга». Выйдя из СИЗО под подписку о невыезде, он выехал в Великобританию и был объявлен в международный розыск.

По словам экс-чиновника, в 2014 году он обратился к своему другу, владельцу трейдинговой компании «Благо» Аркадию Фосману, и договорился с ним о совместном бизнесе, предполагающем проведение финансового оздоровления и получение контроля в отношении одного из крупнейших производителей подсолнечного масла — ЗАО «Маслопродукт-Био».

Фосман получил от Бажанова документацию компании, а потом перестал выходить на связь, утверждает бывший замминистра. «На тот момент мне было достоверно известно о его близких отношениях с начальником управления «К» СЭБ ФСБ России Ворониным Виктором Геннадьевичем. При любом удобном случае он бравировал данной дружбой, но я не придал этому значения и не чувствовал какой-либо угрозы, — пишет в заявлении Бажанов. — Не позднее августа 2016 года Фосман, используя поддержку и административный ресурс Воронина, вступил в сговор <...>, направленный на завладение предприятием».

Разработанная ими схема, утверждает Бажанов, заключалась в подписании с ГК «Благо» Фосмана договора уступки прав требования по долгу «Маслопродукт-Био» перед Связь-Банком на общую сумму около 9 млрд рублей за 1,9 млрд при оценочной залоговой стоимости активов более 13 млрд рублей. В итоге «Благо» уплатило аванс в размере 20% от этой суммы (или 4% от всего размера требований) — 382 млн рублей, а остальные 1,5 млрд рублей должны были быть оплачены «еще не существующим векселем Внешэкономбанка на сумму 7,5 млрд рублей».

В итоге ГК «Благо» продала на торгах имущество «Маслопродукта» аффилированному с ней ООО «Аквилон» за 1,5 млрд рублей. Деньги были выплачены ВЭБу за вексель от 20 октября 2016 года, который тем же числом был передан Связь-Банку. По данным СПАРК, сейчас ООО «Аквилон» с оборотом более 8 млрд рублей принадлежит Ольге Фосман (до 2014 года выручка компании была менее 1 млрд рублей).

В результате Фосман «при поддержке и покровительстве высокопоставленного друга из ФСБ» получил контроль над предприятием, «а также причинил ПАО «АКБ «Связь-Банк» ущерб в сумме более 7,1 млрд рублей», утверждает экс-замминистра.

Бажанов заявляет, что познакомился с Ворониным и его подчиненным Фроловым в 2009 году, когда занимал должность замминистра сельского хозяйства. По его словам, встречи с офицерами ФСБ были инициированы Фосманом. Последний вместе с сестрой генерала Воронина Ларисой Ворониной является совладельцем ООО «Компания «Благо», утверждает Бажанов. Согласно базе СПАРК, Ларисе Геннадьевне Ворониной принадлежит 10% компании «Благо».

По словам Бажанова, сотрудников ФСБ интересовала деятельность Елены Скрынник «как на посту министра [сельского хозяйства], так и в качестве руководителя «Росагролизинга», а также сведения о занимавшем тогда пост первого вице-премьера Викторе Зубкове и Алексее Гордееве (тогда занимал пост воронежского губернатора, сейчас — вице-премьера). Бажанов утверждает, что стал фигурантом уголовных дел после отказа дать показания.

Находящийся в розыске экс-замглавы Минсельхоза Бажанов просит Титова помочь с возвращением в РФ Бизнес-омбудсмен считает, что следователи необоснованно квалифицировали получение кредитов и сделки по лизингу как покушение на мошенничество.

Бизнесмен Аркадий Фосман в разговоре с РБК назвал обвинения Бажанова «абсолютно надуманной историей».

«Он пытался и в Лондонском суде это доказать. Ему пришлось выплачивать компенсацию за то, что подал против меня иск. Привязывать сюда Виктора Геннадьевича [Воронина] — это бред. Актив, о котором идет речь, сегодня оценивается в 2,5 миллиарда рублей. Его оценивали Сбербанк, ВТБ, банк «Россия». Когда он привлекал на 13 миллиардов залоговую стоимость, наверное, была возможность как-то завысить стоимость. О каком контроле с его стороны может идти речь, если компания находилась в конкурсном управлении? Вопрос в том, как он привлек 12 миллиардов рублей кредитов при реальной залоговой стоимости не более 2,5 миллиарда рублей», — заявил бизнесмен. Он отметил, что связывает заявление Бажанова с его уголовным делом и с судами о привлечении его к субсидиарной ответственности.



В начале 2014 года правоохранительные органы обвинили Бажанова в хищении более чем 10 млрд рублей кредитов Связь-Банка, взятых структурами «Маслопродукта» на закупку сырья и операционную деятельность под залог имущества.