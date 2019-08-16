Федеральная антимонопольная служба признала компанию Google LLC нарушившей требования закона «О рекламе» при распространении рекламы финансовых услуг компании Ali Trade при помощи сервиса Google AdWords. Об этом сообщается на сайте ФАС.

Основанием для возбуждения дела стало поступившее в ведомство обращение Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров с жалобой на рекламу Ali Trade.

Как выяснилось в ходе разбирательства, при наборе в поисковой системе Google словосочетания «доходные инвестиции» отображалось объявление с пометкой «реклама» следующего содержания: «Вложить деньги под проценты | Заработок на инвестициях. Реклама www.alitrade.biz/ <…> Заработок в Интернете. Вклады под проценты. Инвестиционный фонд. Инвестирование. Портфельные инвестиции. Инвестиционные проекты. Контакты Ali Trade».

Из рекламной информации следовало, что компания Ali Trade является инвестиционным фондом и оказывает финансовые услуги по инвестированию имущества граждан.

Однако, как установила комиссия ФАС, информация об Ali Trade отсутствует в реестре лицензий акционерных инвестиционных фондов, размещенном на официальном сайте Банка России, и, таким образом, компания не имеет лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда.

На этом основании ФАС России признала рассматриваемую рекламу нарушающей рекламное законодательство.

Как отметил при вынесении решения председатель комиссии ФАС Андрей Кашеваров, «не может быть признана законной реклама организации, у которой отсутствует соответствующая лицензия на предлагаемую услугу. Выявление подобных нарушений особенно важно ввиду того, что реклама формирует отношение потребителей не только к конкретной компании, но и ко всей отрасли в целом».

В связи с установлением факта нарушения закона «О рекламе» комиссия ФАС выдала Google LLC как распространителю ненадлежащей рекламы предписание об устранении нарушения.



Готовится к возбуждению дело об административном правонарушении в отношении Google LLC для назначения штрафа, сумма которого может составить от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.