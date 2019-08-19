Следователи проверяют сделки страховой компании «Росгосстрах» перед санацией банка «Открытие» на предмет вывода активов, стало известно РБК .

По данным информагентства, следователи МВД начали проверку в отношении «возможных противоправных действий» бывшего руководства «Росгосстраха». Информация о проверке содержится в запросах Главного следственного управления Главного управления МВД по Москве, направленных в «Росгосстрах» и контролирующий сейчас компанию банк «ФК Открытие». Подлинность документов, с которыми ознакомилось информагентство, подтвердил источник, знакомый с содержанием запросов.

В 2016 году основной на тот момент бенефициар «Росгосстраха» Данил Хачатуров договорился c экс-владельцами «Открытия» о продаже части страховой компании банку. В 2017 году «Открытие» стало владельцем «Росгосстраха», но вскоре ЦБ забрал банк на санацию, вместе с ним регулятору отошла и страховая компания. Новый менеджмент «Росгосстраха» с прошлого года пытается оспорить сделки, проводившиеся бывшим руководством страховой компании перед объединением с «Открытием», для этих целей оно наняло «А1» — инвестиционное подразделение «Альфа-Групп».

Основанием для проверки МВД стало заявление в отношении бывшего руководства «Росгосстраха», поданное главой совета директоров Альфа-Банка Петром Авеном («А1» и Альфа-Банк входят в «Альфа-Групп»), говорится в запросах. Речь идет о возможных противоправных действиях по продаже «Открытию» активов «Росгосстраха» — компаний «Капитал Ре», «КС-Холдинг» и других. Эти же сделки в арбитражных судах пытается оспорить новый менеджмент «Росгосстраха».

Авен пожаловался Путину на отклонение исков о взыскании средств с экс-владельцев «Росгосстраха» Московский арбитражный суд отклоняет иски о взыскании, написал совладелец Альфа-Банка.

У «Открытия» МВД запросило информацию о том, проводил ли банк оценку имущества, приобретаемого у «Росгосстраха», а также документы об оплате банком этих активов. Правоохранители попросили «Росгосстрах» подготовить заявление о совершении противоправных действий бывшим руководством страховой компании, указать факты хищения, оценить ущерб и представить документы, подтверждающие сделки. Проверкой занимается отдел по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД по Москве.

Сделка по передаче «Росгосстраха» «Открытию» проходила незадолго до санации банка в августе 2017 года. Банк получал не только страховую компанию, но и ряд других активов, в том числе «Капитал Ре», «КС-Холдинг». Пока права на эти компании не перешли «Открытию», контроль над ними был у Хачатурова, отмечалось в иске «Росгосстраха». В итоге перед переходом страховой компании в банк были совершены сделки «к выгоде компаний, остававшихся под его контролем, и в ущерб компаниям, передававшимся «Открытию», считает «Росгосстрах».

Претензии у нового руководства «Росгосстраха» вызывают сделки суммарно почти на 1,5 млрд рублей.

Так, 16 августа 2017 года «Капитал Ре» передала 100% сети поликлиник «Медис» компании Хачатурова «РГС Мед-Инвест». В обмен «Капитал Ре» получила 2,89% в «Мед-Инвесте». Стоимость сети «Медис» составляла 1,12 млрд рублей, а цена почти 4% «Мед-Инвеста» — 106 млн, приводил сравнение «Росгосстрах», ссылаясь на отчет оценщика «Русбизнеспроект». «Капитал Ре» была присоединена к «Росгосстраху», поэтому его юристы через арбитраж пытаются признать эту сделку недействительной.

Кроме того, 23 августа 2017 года «Капитал Ре» приобрела облигации «РГС-Недвижимости» за 481 млн рублей, но вскоре по ним был объявлен дефолт, а «РГС-Недвижимость» признали банкротом, отмечал в иске «Росгосстрах».

Интерес нового руководства страховщика привлекла и сделка по покупке компанией «Капитал Ре» евробондов «Открытия» у «дочки» «РГС-Жизни» на 59 млн рублей. Она совершалась в день санации банка, и бумаги в ходе санации были списаны.



Представитель «А1» отказался комментировать информацию о проверке МВД, но заявил, что требования «Росгосстраха» являются обоснованными, а «действия, совершенные структурами Данила Хачатурова и аффилированных с ним лиц, были направлены на циничный вывод активов». «Сделки демонстрируют явное злоупотребление сложившейся ситуацией, мы убеждены, что они должны получить как гражданско-правовую, так и уголовно-правовую оценку», — добавил он.



«Информацией о возможных запросах документов от МВД мы не обладаем. К любой объективной проверке относимся абсолютно спокойно, так как никаких нарушений в действиях бывших собственников компании не было, что подтверждается в том числе первоклассными аудиторскими заключениями, полученными до сделки», — сказал РБК адвокат Данила Хачатурова Алексей Мельников.