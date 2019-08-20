Мещанский суд Москвы во вторник начал рассмотрение иска Промсвязьбанка с требованием расторгнуть брачный договор одного из его бывших владельцев Алексея Ананьева для взыскания с него компенсации по иску на 282 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.

«В передаче дела по подсудности отказать, рассмотреть дело в Мещанском суде Москвы», — определила судья.

На заседании во вторник представители сторон заявили ходатайства об истребовании документов, которые были частично удовлетворены. Следующее заседание состоится 12 сентября в 16:00 мск. На нем, как ожидается, стороны смогут дать пояснения по своим позициям.

Согласно материалам дела, по брачному договору, заключенному за два месяца до начала санации Промсвязьбанка, Алексей Ананьев передал своей супруге Дарье все свое недвижимое имущество и около 5 тыс. произведений искусства.

Сделка по передаче здания Института русского реалистического искусства на Дербеневской набережной в Москве супруге Алексея Ананьева состоялась за два месяца до введения временной администрации в банк.