Ущерб от атак хакерской группы Silence с июня 2016 года по июнь 2019-го составил не менее 272 млн рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе компании Group-IB.

Аналитики Group-IB обнаружили атаки Silence более чем в 30 странах Европы, Азии и СНГ. Также было зафиксировано не менее 16 новых кампаний Silence, нацеленных на банки разных стран. В 2019-м году география атак Silence стала самой обширной за все время существования группы.

«В июле жертвами Silence стали банки в Чили, Болгарии и Гане, в июне хакеры провели серию атак на российские банки, в мае — две успешных атаки: в Киргизии и бангладешском банке Duch-Bangla, в феврале — на омский ИТ Банк, в январе — взлом банка в Индии. Подтвержденный ущерб, нанесенный Silence, с момента релиза прошлого отчета вырос в пять раз и составил не менее 272 миллионов рублей, или 4,2 миллиона долларов США», — говорится в сообщении.

Атака на бангладешский банк Dutch-Bangla позволила вывести не менее 3 млн долларов, а из ИТ Банка в России удалось похитить около 25 млн рублей.

«Учитывая растущий ущерб от деятельности Silence, для повышения эффективности противостояния этой группе во всем мире мы приняли решение выложить прежний отчет «Silence: Moving into the darkside» и новый «Silence 2.0: going global» в открытый доступ. Публикация этих уникальных аналитических материалов позволит компаниям и аналитикам в разных странах корректно атрибутировать атаки Silence и детектировать их на ранней стадии», — прокомментировал руководитель направления киберразведки и CTO Group-IB Дмитрий Волков.