Генеральная прокуратура РФ обратилась в суд с иском об обращении в доход государства имущества семьи арестованного за взятки бывшего начальника «банковского» отдела ФСБ Кирилла Черкалина, который, по данным СМИ, занимался «крышеванием» банкиров.

«Генеральная прокуратура Российской Федерации проверила соответствие доходов и расходов бывшего начальника второго отдела управления «К» СЭБ ФСБ России Кирилла Черкалина, который привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу о мошенничестве и взяточничестве. Установлено, что в период прохождения государственной службы в ФСБ России Черкалин в нарушение федерального закона «О противодействии коррупции» предоставлял неполные сведения о своих доходах, а стоимость выявленного у него имущества значительно превосходит официальный доход», — говорится в сообщении.

На часть денежных средств, полученных из не предусмотренных законом источников, Черкалин приобретал имущество, которое регистрировал на своих родственников и близких.

На основании федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» в Головинский районный суд Москвы подано исковое заявление об обращении в доход государства пяти квартир, двух загородных домов, шести земельных участков общей площадью 7 116 кв. м, 14 нежилых помещений, двух автомобилей, 800 млн рублей, 72 млн долларов США и 8 млн евро, обнаруженных в ходе следственных действий в жилище, автомашине и служебном кабинете Черкалина, сообщают в Генпрокуратуре.

Уточняется, что общая стоимость подлежащего обращению в доход государства имущества превышает 6,3 млрд рублей. При этом общий легальный доход Черкалина, его родственников и близких в период с 2005 по 2019 год составил не более 55 млн рублей.

​СМИ узнали о схеме «крышевания» банков сотрудниками ФСБ Арестованный сотрудник ФСБ Кирилл Черкалин «крышевал» банковскую сферу за процент от операций.

Об аресте Военным судом Москвы начальника второго отдела управления «К» ФСБ Кирилла Черкалина сообщалось в конце апреля этого года. Он был задержан вместе с двумя бывшими сотрудниками его подразделения, уволенными с военной службы по компрометирующим обстоятельствам.

Как поясняли СМИ, второй отдел внутри управления «К» специализируется на контрразведке по финансовому и банковскому направлениям. Черкалин входил в межведомственную комиссию по борьбе с отмыванием преступных доходов, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.



В конце июля издания «Проект» и The Bell опубликовали совместное расследование, согласно которому арестованный за взятки на 850 тыс. долларов Черкалин годами «крышевал» банковскую сферу. Издания раскрыли схему «крышевания» и написали, что Черкалин «тесно общался с руководителями едва ли не всех крупных российских банков».