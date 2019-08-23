Международная платежная система Mastercard направила регуляторам Бельгии и Германии уведомление о взломе системы с данными клиентов, замеченном компанией 19 августа. Об этом в пятницу сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на надзорные органы этих стран.

По данным бельгийских властей, утечка коснулась «большого количества субъектов данных», главным образом в Германии. Точное число затронутых лиц не раскрывается. Регуляторы этих государств были уведомлены, так как там находятся европейские штаб-квартиры платежной системы.

«С того момента, как стало известно об инциденте, нам поступило множество вопросов и жалоб. Хотим сообщить пользователям карт: мы связались с Mastercard, чтобы получить дополнительную информацию, и следим за развитием ситуации вместе с ведомством по защите данных в Гессене и другими представителями власти», — цитирует Bloomberg председателя Бельгийского ведомства по защите данных Дэвида Стивенса.

В пятницу Mastercard также сообщила, что проблема касается «клиентов программы Specials в Германии». Данная платформа уже отключена, «проблема не имеет отношения к платежной сети Mastercard», уверяют в компании.