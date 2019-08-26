Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу председателя совета директоров микрофинансовой организации (МФО) «Домашние деньги» Евгения Бернштама, арестованного 5 июля, на наличие долга перед МАСТ-Банком в размере 343,4 млн рублей, говорится в материалах суда.

Бизнесмен обжаловал в апелляционной инстанции определение Арбитражного суда Москвы, когда в реестр его требований была включена задолженность перед этим банком.

Глава МФО «Домашние деньги» оспорил долг перед банками в 743 млн рублей Апелляционную жалобу управляющего суд рассмотрит 14 августа.

Временный управляющий «Домашних денег» Михаил Чернышев в августе отказался от заявления об аресте находящихся и поступающих денежных средств на расчетные счета организации. Он обжаловал в апелляции определение столичного арбитража от 10 июня, когда ему было отказано в требовании об аресте, но после подачи жалобы в апелляционную инстанцию поступило ходатайство об отказе от нее.

Ходатайство управляющего не содержит достаточных доказательств того, что непринятие заявленных обеспечительных мер нарушит права и законные интересы конкурсных кредиторов, посчитал арбитраж. Также суд отметил, что факт принятия руководством должника действий по отчуждению и сокрытию денежных средств, находящихся на расчетных счетах МФО, не доказан.

Кузьминский суд Москвы 5 июля арестовал руководителя МФО Бернштама, ему инкриминируют мошенничество в особо крупном размере.