Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил задолженность председателя совета директоров микрофинансовой организации (МФО) «Домашние деньги» Евгения Бернштама перед Интеркоммерц Банком в размере 2,8 млрд рублей, говорится в материалах суда.

Бизнесмен обжаловал в апелляции определение Арбитражного суда Москвы от 1 июля, когда эта задолженность была включена в реестр требований кредиторов Бернштама. Интеркоммерц Банк также является заявителем по делу о банкротстве «Домашних денег».

Временный управляющий «Домашних денег» Михаил Чернышев в августе отказался от заявления об аресте находящихся и поступающих денежных средств на расчетные счета организации. Он обжаловал в апелляции определение столичного арбитража от 10 июня, когда ему было отказано в требовании об аресте. Однако после подачи жалобы в апелляционную инстанцию поступило ходатайство об отказе от нее.

​Бернштам оспорил долг перед Интеркоммерц Банком​ в 2,8 млрд рублей​ Бизнесмен обжаловал определение первой инстанции от 1 июля.

Ранее управляющий сказал, что арест денежных средств предотвратит причинение значительного ущерба и нарушение прав и законных интересов кредиторов, исключив возможность затруднения или прекращения сопровождения процедуры банкротства должника из-за отсутствия у него средств, достаточных для финансирования настоящей процедуры.

Ходатайство управляющего не содержит достаточных доказательств того, что непринятие заявленных обеспечительных мер нарушит права и законные интересы конкурсных кредиторов, посчитал арбитраж. Также суд отметил, что управляющим не доказан факт принятия руководством должника действий по отчуждению и сокрытию денежных средств, находящихся на расчетных счетах микрофинансовой организации.

В производстве суда находятся на рассмотрении заявления ЦБ и Интеркоммерц Банка о банкротстве МФО «Домашние деньги».

Кузьминский суд Москвы 5 июля арестовал руководителя МФО Бернштама, ему инкриминируют мошенничество в особо крупном размере.