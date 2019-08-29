Следователи СК РФ по Тюменской области предъявили обвинение бывшему генеральному директору АО «Антипинский нефтеперерабатывающий завод» (Антипинский НПЗ) в злоупотреблении полномочиями. Об этом говорится на сайте ведомства.

По версии следствия, обвиняемый в 2017 году заключил с одной из коммерческих организаций договор о продаже железнодорожного подъездного пути, который являлся важным для завода объектом, поскольку по нему осуществлялся налив нефтепродуктов. Стоимость договора составила около 20 млн рублей, несмотря на рыночную цену около 38 млн рублей. Железнодорожный путь был взят в аренду НПЗ у покупателя. Заводу был причинен существенный вред.

Экс-главу Антипинского НПЗ объявили в международный розыск Об этом сообщил источник в силовых структурах.

В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В связи с отсутствием на территории РФ обвиняемый объявлен в международный розыск.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что бывший генеральный директор Антипинского НПЗ Геннадий Лисовиченко скрылся за границей.

