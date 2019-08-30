O1 Group Бориса Минца в 2016—2017 годах договорилась с владельцем группы «ПИК» Сергеем Гордеевым о сделке, в рамках которой негосударственные пенсионные фонды (НПФ) Бориса Минца купили акции ПИК почти на 19 млрд рублей, а затем кипрская структура бизнесмена взяла часть этих денег в долг у компании Гордеева, свидетельствует аффидевит (показания) бывшего члена совета директоров ПИК Георгия Фигина для кипрского суда. Об этом сообщает РБК .

По оценкам юристов, схема сделки позволила НПФ обойти законодательные ограничения на распоряжение пенсионными деньгами. Структуры Минца пытались погасить долг (снова с использованием пенсионных денег), но не смогли это сделать, следует из аффидевита.

Показания Фигина были направлены в суд в поддержку требования об аресте активов Минца. Истцом по делу выступает кипрская компания Rokiana, которая принадлежит лихтенштейнской HREF Foundation с конечным бенефициаром Сергеем Гордеевым. Ответчиками выступают O1 и ее кипрская структура Katalama Holdings. Истец просил заблокировать активы Минца не меньше чем на 2,4 млрд рублей.

В пресс-службе ПИК сообщили, что группа «не заключала соглашений с группой О1 и не предоставляла им фондирования», не подавала исков к компаниям Минцев и не арестовывала их активов, а компания Rokiana не входит в ПИК, подчеркнули в пресс-службе.

Основными активами O1 Group Бориса Минца были ФГ «Будущее» и O1 Properties. O1 участвовала в сделках «московского банковского кольца» и использовала для этого деньги НПФ «Будущее».

Первое соглашение между O1 с ПИК было подписано в октябре 2016 года и подразумевало, что ПИК получит временное фондирование у O1 Group: компания продаст свои акции O1 с обязательством их обратного выкупа осенью 2019 года. Акции продавались на Московской бирже «определенным пенсионным фондам» Минцев по рыночной цене. На 31 декабря 2017 года УК «Конкорд Управление активами», управлявшая деньгами «Будущего», аккумулировала 60 млн акций (на 18,9 млрд рублей). EG Capital Partners в 2017 году владела 8,5% акций. Весной 2017 года два холдинга заключили соглашение о займе для O1. Rokiana 10 мая выдала в кредит 15% доходов от продажи акций, или 2,83 млрд рублей, кипрской структуре O1 Group — Katalama Holding, которая должна была выплатить эту сумму до 1 ноября 2019 года.

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Суть сделки могла заключаться в том, чтобы профинансировать О1 за счет средств НПФ, прикрыв данную операцию покупкой акций ПИК на баланс НПФ, полагает партнер TA Legal Consulting Иван Тертычный.

В соответствии с показаниями, 17 января 2018 года старший сын Бориса Минца Дмитрий встретился с Гордеевым в офисе группы «ПИК» и предупредил об ухудшении финансового положения O1 Group. С этого момента начались почти два месяца переговоров сторон по реструктуризации обязательств. Выкуп акций с баланса НПФ привел бы к необходимости погашения всего долга структур Минца перед структурами Гордеева. Но средний сын Бориса Минца Александр сообщил Фигину, что у O1 Group проблемы с денежными потоками, он попросил сократить объем предстоящих выплат деньгами и предложил истцу выкупить акции по меньшей цене, чем они приобретались на баланс фондов.

ПИК предложил новое соглашение на следующих условиях: группа «ПИК» выкупит собственные акции в три транша в ускоренные сроки, O1 Group в три транша выкупит облигации ПИК на 21 млрд рублей, после каждой покупки бондов O1 будет выплачивать одну треть от 350 млн рублей. Александр Минц предложил формулу, в соответствии с которой ПИК получила бы дополнительно 2,5 млрд рублей чистого дисконтированного дохода за счет выкупа облигаций структурами Минца.

ПИК начал выкуп собственных акций в марте 2018 года, параллельно девелопер разместил первый выпуск облигаций на 7 млрд рублей, который выкупили НПФ Минца. Спустя три дня Александр Минц сообщил Фигину, что O1 Group может утратить контроль над пенсионными фондами в ближайшие две недели, и попросил, чтобы ПИК начал выкуп оставшихся акций как можно скорее. ПИК завершил выкуп бумаг в мае, сказано в аффидевите.

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Обратный выкуп акций ПИК с баланса НПФ вторым траншем обязал бы Минцев перевести уже две трети от 350 млн рублей, но в их планах было выплатить 350 млн рублей одним траншем после завершения выкупа всех акций, но структуры Минца не смогли выкупить остальные выпуски бондов группы «ПИК».

На встрече в Милане Гордеев и Дмитрий Минц договорились о новых условиях погашения долга, который благодаря тому, что НПФ выкупили один транш облигаций, сократился до 1,7 млрд рублей. Но первой выплаты — в июле — не состоялось, как и выплаты в октябре. Гордеев и Минц встретились в Лондоне, но о новой схеме не договорились, следует из показаний Фигина. Структура Гордеева обратилась в кипрский суд.

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Как позже уточнили Банки.ру в ПИК, компания не имеет отношения к сделкам акционера с третьими лицами.

«ПИК является публичной компанией, и все решения одобряются советом директоров и соответствующим образом раскрываются. НПФ и другие институциональные инвесторы вкладываются в бумаги ПИК, потому что это высокодоходный рыночный инструмент с низким уровнем риска и высокими рейтинговыми оценками. Судя по котировкам, в указанные сроки НПФ могли получить прибыль от сделки с акциями около 40%, а облигации приносят высокий и регулярный купонный доход», — говорится в сообщении группы «ПИК».