Компании смогли избежать серьезных последствий кибератак, обратившись в службу реагирования на киберинциденты на ранних стадиях. В прошлом году доля таких обращений составила 44%, говорится в исследовании «Лаборатории Касперского».

Пострадавшие организации предоставили данные, необходимые для подробного анализа, благодаря чему удалось избежать серьезного ущерба.

Совбез назвал главные жертвы хакерских кибератак в России На долю предприятий оборонной промышленности, а также организаций в сфере науки и образования приходится по 7%.

Большая часть обращений в службу реагирования на киберинциденты (56%) в 2018 году была сделана после того, как организация уже пострадала от кибератаки. Причиной этих обращений в 26% случаев стала атака программы-шифровальщика, 11% — кража денег, 19% — распространение спама с корпоративной почты, невозможность доступа к корпоративным сервисам или уязвимость, обнаруженная в системе.