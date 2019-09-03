Пропавший в конце августа глава отделения Сбербанка в городе Стрежевой на севере Томской области был похищен за долги, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СКР по Томской области.

«В результате грамотно проведенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий следователей, сотрудников УФСБ России по Томской области и уголовного розыска УМВД России по Томской области место нахождения пропавшего мужчины установлено. Мужчина сообщил, что 28 августа 2019 года был похищен двумя неизвестными лицами, которые вывезли его в соседний город, где незаконно удерживали в частном доме с целью возвращения ранее одолженных денежных средств», — говорится в сообщении.

По данному факту следователями регионального СК возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ («Похищение человека группой лиц по предварительному сговору»). Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. Подозреваемые были задержаны, решается вопрос об избрании для них меры пресечения.

28 августа в городе Стрежевой Томской области пропал глава местного отделения Сбербанка Павел Фомин. С заявлением о пропаже в правоохранительные органы обратилась его супруга. 30 августа следователями СУ СКР по региону было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).