Басманный суд Москвы заключил под стражу Инну Пикалову — фигурантку по делу бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

«Басманный районный суд удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения до 1 ноября в виде заключения под стражу в отношении Инны Пикаловой, обвиняемой по части 4 статьи 159 УК РФ и по части 2 статьи 210 УК РФ», — сказала Царева.

СК просит арестовать еще одну фигурантку дела Абызова Заседание по делу начнется в ближайшее время.

Следственный комитет ранее предъявил Абызову обвинение в получении от незаконной предпринимательской деятельности около 32 млрд рублей. Следствие возбудило в отношении Абызова 23 августа новое дело по статье «Незаконное участие в предпринимательской деятельности». По версии следствия, Абызов «в нарушение запрета, наложенного на него как на члена правительства, в 2018 году лично и через доверенных лиц осуществлял предпринимательскую деятельность».

По делу Абызова арестованы пять человек. Им предъявлено обвинение в создании, руководстве и участии в преступном сообществе с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере. Фигуранты отрицают вину.