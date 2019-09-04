Стали известны основания, руководствуясь которыми Мосгорсуд (МГС) в середине августа освободил из СИЗО и поместил под домашний арест директора финансового департамента фонда Baring Vostok гражданина Франции Филиппа Дельпаля, обвиняемого в хищении средств банка «Восточный». Об этом сообщает «Коммерсант» . Апелляционная инстанция посчитала недостаточным для продления срока содержания бизнесмена под стражей большой объем следственных действий, в которых Филиппу Дельпалю предстоит участвовать. МГС указал, что обстоятельства, которых хватило для ареста подследственного, сами по себе не свидетельствуют о необходимости продления этой меры пресечения.

Судья апелляционной инстанции МГС Анатолий Королев отметил, что решение Басманного суда о заключении бизнесмена под стражу, принятое 16 февраля этого года, было законным и обоснованным. Последний раз срок ареста судом первой инстанции был продлен до 13 октября этого года.

В апелляционных жалобах адвокаты Дельпаля настаивали, что постановление о продлении срока ареста обвиняемому было вынесено без достаточных оснований. Также защита указала, что следователем не было представлено новых обстоятельств, свидетельствующих о необходимости продления срока ареста.

СК согласился отпустить под домашний арест фигуранта дела Baring Vostok Дельпаля Позицию защиты также поддержал прокурор.

Суд первой инстанции посчитал обоснованными доводы следствия о том, что продление ареста необходимо для проведения дальнейших следственных действий. Также, посчитала апелляционная инстанция, сама по себе необходимость дальнейшего производства следственных действий не может выступать в качестве достаточного основания для продления срока содержания обвиняемого под стражей. Однако таких данных судом не приведено. Судья МГС отметил, что «обстоятельства в данном случае не свидетельствуют о необходимости продления срока содержания под стражей, поскольку обосновывали необходимость применения меры пресечения в отношении обвиняемого на момент избрания меры пресечения».

В итоге с учетом этих обстоятельств, а также того, что супруга Филиппа Дельпаля приобрела в Москве квартиру, где он может проживать, и «исходя из принципов гуманизма» апелляционная инстанция посчитала возможным изменить меру пресечения бизнесмену на домашний арест.