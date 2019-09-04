Фишинг занял первое место среди самых распространенных видов сетевого мошенничества в первом полугодии 2019 года, говорится в исследовании Общероссийского народного фронта (ОНФ) «За права заемщиков». Упоминания о нем составили 34% от общего количества мошеннических схем.

Следующей по распространенности эксперты назвали схему, когда преступники маскируются под представителей кредитных, финансовых и страховых организаций (21% упоминаний от общего количества). Третий по распространению способ мошенничества — привлечение средств граждан в рисковые проекты, которые заведомо не принесут дохода или не существуют в реальности. Количество упоминаний и публикаций о таком виде мошенничества составляет 16% с начала года.

Привлечение инвестиций граждан в форекс-проекты с обещанием ставок выше рынка, привлечение инвестиций в криптовалютные проекты (ICO), которые не имеют ценности составляет 13% упоминает от общего количества мошеннических схем.

Число дел о мошенничестве с электронными платежами возросло в восемь раз Наказание составляет до десяти лет лишения свободы при совершении преступления организованной группой либо в особо крупном размере.

Подделка или кража электронной подписи физических лиц с помощью поддельных документов или доверенности для несанкционированного оформления финансовых продуктов занимает пятую строчку рэнкинга сетевого мошенничества с показателем 7%. К этому виду мошенничества эксперты также отнесли оформление микрозаймов онлайн или случаи отчуждения недвижимости.

Специалисты по безопасности отмечают, что в первом полугодии 2019 года мошенники пытались украсть с банковских счетов более 24 млрд рублей средств клиентов. Из-за действий злоумышленников с карт граждан было несанкционированно списано около 1,4 млрд рулей — на 44% больше, чем годом ранее. При этом похитить деньги мошенникам удается только в 3—4% случаев.