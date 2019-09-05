Сбербанк в июле помог одному из крупнейших американских банков предотвратить кибератаку, что позволило избежать ущерба в несколько миллионов долларов, сообщил в кулуарах ВЭФ зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«В конце июля в нашем центре киберзащиты была зафиксирована атака на один из крупнейших американских банков, через который пытались вывести деньги нескольких других кредитных организаций. За счет действия нашего центра мы проинформировали банк, проинформировали соответствующие подразделения платежных систем, карточки которых были эмитированы этими банками, для того чтобы предотвратить вывод средств. Было спасено не менее нескольких миллионов долларов», — сказал он.

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По словам Кузнецова, мошенникам удалось взломать один из терминалов эквайринга и провести большое количество операций.

«Само содержание этой атаки заключалось в том, что был компрометирован терминал эквайринга в одной из точек розничной торговли. Как известно, в США до сих пор действует правило, когда по ряду направлений не требуется подтверждение ПИН-кодом операций по картам до 130 долларов. Через многочисленное количество операций в один момент были атакованы ресурсы нескольких банков», — рассказал он.

Кузнецов подчеркнул, что это наглядный пример того, что кредитные организации должны выявлять подобные атаки в автоматизированном режиме и не допускать никаких действий, направленных против клиентов как российских организаций, так и иностранных.